Размер пенсии по потери кормильца
Обычно пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 50% от пенсии умершего. Жены военнослужащих могут получить от 30% до 70% от денежного обеспечения умершего. Минимальная сумма выплат не может быть ниже 4 722 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Для получения пенсии по потере кормильца нужно выполнить следующие условия:
- быть нетрудоспособным (если жена или муж является лицом с инвалидностью или достигли пенсионного возраста; если муж или жена умершего кормильца не работают и ухаживают за ребенком (детьми) до 8 лет);
- находиться на иждивении умершего кормильца.
Обратите внимание! Если переход на пенсию по потере кормильца будет невыгодным для пенсионера, ему могут отказать в ее назначении.
Какие документы нужны для оформления пенсии
Для оформления пенсии по потере кормильца необходимо подать следующие документы:
- заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;
- паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий место жительства заявителя;
- трудовую книжку и/или пенсионное удостоверение умершего;
- документ, подтверждающий пребывание заявителя на иждивении умершего;
- справку о составе семьи или свидетельство о браке;
- свидетельство о смерти умершего.