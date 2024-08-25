Як перейти на пенсію померлого чоловіка чи дружини

В Україні існує можливість отримати пенсію свого загиблого партнера. Проте зробити це можна, якщо він був годувальником родини.

Хто може оформити пенсію померлого партнера

Якщо перехід на пенсію годувальника буде не вигідним для пенсіонера, то йому просто у цьому відмовлять. Зазвичай, пенсія у звʼязку з втратою годувальника призначається у розмірі 50% від пенсії померлого.

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Щоб отримати таку пенсію по втраті годувальника, треба відповідати таким умовам:

бути непрацездатним (у випадку, якщо дружина (чоловік) є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку; у випадку, якщо чоловік (дружина) померлого годувальника не працює і зайнятий доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років);

бути на утриманні померлого.

Зауважте! Дружини військових можуть отримати від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого. Сума не може бути меншою за 4 722 гривень.

Які документи треба