Хто може оформити пенсію померлого партнера
Якщо перехід на пенсію годувальника буде не вигідним для пенсіонера, то йому просто у цьому відмовлять. Зазвичай, пенсія у звʼязку з втратою годувальника призначається у розмірі 50% від пенсії померлого.
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Щоб отримати таку пенсію по втраті годувальника, треба відповідати таким умовам:
- бути непрацездатним (у випадку, якщо дружина (чоловік) є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку; у випадку, якщо чоловік (дружина) померлого годувальника не працює і зайнятий доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років);
- бути на утриманні померлого.
Зауважте! Дружини військових можуть отримати від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого. Сума не може бути меншою за 4 722 гривень.
Які документи треба
- заява на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;
- паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує місце проживання заявника;
- трудову книжку і/або пенсійне посвідчення померлого;
- документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого;
- довідку про склад сім’ї чи свідоцтво про шлюб;
- свідоцтво про смерть померлого.