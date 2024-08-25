Хто може оформити пенсію померлого партнера

Якщо перехід на пенсію годувальника буде не вигідним для пенсіонера, то йому просто у цьому відмовлять. Зазвичай, пенсія у звʼязку з втратою годувальника призначається у розмірі 50% від пенсії померлого.

Читайте також Чи потрібно пенсіонерам ще проходити ідентифікацію

Щоб отримати таку пенсію по втраті годувальника, треба відповідати таким умовам:

бути непрацездатним (у випадку, якщо дружина (чоловік) є особою з інвалідністю або досягла пенсійного віку; у випадку, якщо чоловік (дружина) померлого годувальника не працює і зайнятий доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років);

бути на утриманні померлого.

Зауважте! Дружини військових можуть отримати від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого. Сума не може бути меншою за 4 722 гривень.

Які документи треба