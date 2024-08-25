Кто может оформить пенсию умершего партнера
Если переход на пенсию кормильца будет не выгодным для пенсионера, то ему просто в этом откажут. Обычно, пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 50% от пенсии умершего.
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Чтобы получить такую пенсию по потере кормильца, надо соответствовать следующим условиям:
- быть нетрудоспособным (в случае, если жена (муж) является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста; в случае, если муж (жена) умершего кормильца не работает и занят уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет);
- быть на иждивении умершего.
Обратите внимание! Жены военных могут получить от 30 до 70% от суммы денежного обеспечения умершего. Сумма не может быть меньше 4 722 гривен.
Какие документы нужны
- заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца;
- паспорт заявителя и его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий место жительства заявителя;
- трудовую книжку и/или пенсионное удостоверение умершего;
- документ, подтверждающий пребывание заявителя на иждивении умершего;
- справку о составе семьи или свидетельство о браке;
- свидетельство о смерти умершего.