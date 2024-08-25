Кто может оформить пенсию умершего партнера

Если переход на пенсию кормильца будет не выгодным для пенсионера, то ему просто в этом откажут. Обычно, пенсия в связи с потерей кормильца назначается в размере 50% от пенсии умершего.

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Чтобы получить такую пенсию по потере кормильца, надо соответствовать следующим условиям:

быть нетрудоспособным (в случае, если жена (муж) является лицом с инвалидностью или достигла пенсионного возраста; в случае, если муж (жена) умершего кормильца не работает и занят уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет);

быть на иждивении умершего.

Обратите внимание! Жены военных могут получить от 30 до 70% от суммы денежного обеспечения умершего. Сумма не может быть меньше 4 722 гривен.

Какие документы нужны