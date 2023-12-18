Хто може отримувати мінімальну пенсію 6 500 гривень

Категорія пенсіонерів, які мають інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС, однак не мають статус ліквідаторів, мають вищу мінімальну пенсію, ніж інші категорії. Крім того, вони мають право на щомісячні доплати.

Мінімальна пенсія "чорнобильців"

Якщо людині призначено пенсію по інвалідності ІІ групи, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання в результаті Чорнобильської катастрофи, то її мінімальна пенсія становить 6 549,98 гривні.

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Раніше ця сума складала 4 800 гривень, однак після індексацій у 2022 та 2023 роках зросла спершу на 14%, а згодом на 19,7%.

Розмір доплат

Разом з доплатами загальний розмір пенсії для цієї категорії складає 7 895,56 гривні.

Що це за доплати:

додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок Чорнобильської катастрофи — 227,76 гривні;

пенсія за особливі заслуги перед Україною — 481,39 гривні;

доплати дітям війни — 66,43 гривні;

компенсаційна виплата людям, які досягли 80 років — 570 гривень.

Що треба знати про пенсію за віком

Отримувати пенсію за віком мають право особи, які досягли 60-річного віку й мають щонайменше 30 років стажу. До досягнення 60-річного віку, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші.

Розмір пенсії за віком залежить від таких критеріїв:

тривалості страхового стажу;

розміру зарплати, з якої робилися внески;

коефіцієнта страхового стажу;

коефіцієнта заробітку;

часу виходу на пенсію.

Розмір пенсії за віком розраховується за формулою П = Зп х Кс, де:

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія у гривнях;

Кс — коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. Це загальна кількість місяців трудового стажу, помножена на розрахункове значення одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.