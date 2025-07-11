Яку пенсію отримуватиме українець з 25 роками стажу
- Українець з 25 роками стажу може вийти на пенсію в 63 роки, якщо має не менше 22 років страхового стажу.
- Розмір пенсії розраховується за формулою: зарплата × коефіцієнт страхового стажу (0,25 для 25 років стажу), з різними пенсіями в залежності від розміру зарплати (3 038 грн - 10 000 грн).
Українець з 25 роками стажу не зможе вийти на пенсію в 60 років, проте й не змушений чекати до 65. Розмір пенсії для кожного українця розраховується індивідуально.
Які умови для виходу на пенсію
Пенсія за віком призначається після 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:
- 60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;
- 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.
Отже, українець з 25 роками стажу зможе вийти на пенсію в 63 роки.
Яка буде пенсія при 25 роках стажу
Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.
У випадку з 25 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,25. Порахуємо, яку пенсію можна отримувати при різних розмірах зарплати:
- 8 000 гривень;
- 15 000 гривень;
- 20 000 гривень;
- 30 000 гривень;
- 40 000 гривень.
При зарплаті у 8 000 гривень українець з 25 роками стажу матиме пенсію 2 000 гривень (8 000 × 0,25). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).
При зарплаті у 15 000 гривень українець з 25 роками стажу матиме пенсію 3 750 гривень (15 000 × 0,25). А при зарплаті у 20 000 гривень – 5 000 гривень (20 000 × 0,25).
При зарплаті у 30 000 гривень українець з 25 роками стажу матиме пенсію 7 500 гривень (30 000 × 0,25). А при зарплаті у 40 000 гривень – 10 000 гривень (40 000 × 0,25).