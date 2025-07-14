27 років стажу: яку пенсію можна отримувати в Україні
- Українець з 27 роками стажу може вийти на пенсію у 63 роки, якщо має від 22 років страхового стажу.
- Розмір пенсії залежить від зарплати та розраховується за формулою: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу, де коефіцієнт для 27 років стажу становить 0,27.
Українець з 27 роками стажу зможе піти на відпочинок у 63 роки. Розмір пенсії залежатиме від зарплати.
Які умови для виходу на пенсію в Україні?
Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Чи має пенсіонер відпрацьовувати два тижні після звільнення
У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:
- 60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;
- 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.
Отже, українець з 27 роками стажу зможе вийти на пенсію в 63 роки.
Яка буде пенсія при стажі 27 років?
Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01. У випадку з 27 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,27.
Порахуємо, яку пенсію можна отримувати при різних розмірах зарплати:
- мінімалка – 8 000 гривень;
- середня зарплата за показниками ПФУ – 20 355 гривень.
При мінімалці українець з 27 роками стажу фактично матиме пенсію 2 160 гривень (8 000 × 0,27). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).
При середній зарплаті у 20 355 українець зможе отримувати 5 495 гривень (20 355 × 0,27).