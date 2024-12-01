Яка пенсія, якщо є 40 років стажу

Багатьох українців цікавить, яку пенсію вони отримають за наявності повного страхового стажу. Однак на розмір пенсії впливають також інші чинники. Що слід враховувати при виході на пенсію, читайте далі.

40 років стажу і пенсія: від чого залежать виплати

Згідно з українським законодавством, громадяни з 40-річним страховим стажем мають право на пенсію за віком. Основними чинниками, що визначають розмір пенсії, є тривалість стажу та рівень заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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На розмір пенсії також можуть впливати додаткові виплати або надбавки. Наприклад, особи, які працювали в тяжких або небезпечних умовах, можуть мати право на пільгову пенсію чи додаткові виплати.

Важливо! Пенсія обчислюється за формулою, що враховує коефіцієнт заробітку та кількість років стажу. Тобто, чим більший стаж і вища офіційна зарплата, тим більша сума пенсії.

Як дізнатись саме свій розмір пенсії

Аби дізнатися, яка пенсія вас очікує, можна скористатися пенсійним калькулятором. Для цього потрібно увійти в персональний кабінет на порталі Пенсійного фонду України та виконати такі кроки: