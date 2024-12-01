40 років стажу і пенсія: від чого залежать виплати

Згідно з українським законодавством, громадяни з 40-річним страховим стажем мають право на пенсію за віком. Основними чинниками, що визначають розмір пенсії, є тривалість стажу та рівень заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також: В уряді розповіли, чи планують підвищувати пенсійний вік українців

На розмір пенсії також можуть впливати додаткові виплати або надбавки. Наприклад, особи, які працювали в тяжких або небезпечних умовах, можуть мати право на пільгову пенсію чи додаткові виплати.

Важливо! Пенсія обчислюється за формулою, що враховує коефіцієнт заробітку та кількість років стажу. Тобто, чим більший стаж і вища офіційна зарплата, тим більша сума пенсії.

Як дізнатись саме свій розмір пенсії

Аби дізнатися, яка пенсія вас очікує, можна скористатися пенсійним калькулятором. Для цього потрібно увійти в персональний кабінет на порталі Пенсійного фонду України та виконати такі кроки: