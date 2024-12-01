40 лет стажа и пенсия: от чего зависят выплаты
Согласно украинскому законодательству, граждане с 40-летним страховым стажем имеют право на пенсию по возрасту. Основными факторами, определяющими размер пенсии, является продолжительность стажа и уровень заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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На размер пенсии также могут влиять дополнительные выплаты или надбавки. Например, лица, которые работали в тяжелых или опасных условиях, могут иметь право на льготную пенсию или дополнительные выплаты.
Важно! Пенсия исчисляется по формуле, учитывающей коэффициент заработка и количество лет стажа. То есть, чем больше стаж и выше официальная зарплата, тем больше сумма пенсии.
Как узнать именно свой размер пенсии
Чтобы узнать, какая пенсия вас ожидает, можно воспользоваться пенсионным калькулятором. Для этого нужно войти в персональный кабинет на портале Пенсионного фонда Украины и выполнить следующие шаги:
- В персональном кабинете найти раздел "Пенсионный калькулятор", который автоматически подтягивает информацию о ваших доходах и трудовом стаже.
- Для расчета пенсии выбрать функцию "Алгоритм расчета с учетом стажа, что будет приобретено до пенсионного возраста". Это позволит получить ориентировочный прогноз будущих выплат.