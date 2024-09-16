Пенсія при мінімальній зарплаті: чого чекати українцям

Розмір пенсії в Україні визначається залежно від кількості років страхового стажу, суми сплачених соціальних внесків. А також середньої заробітної плати за останні три роки перед виходом на пенсію.

Якою буде пенсія при мінімалці

В Україні пенсія для осіб з мінімальною зарплатою та повним страховим стажем становить не менше 40% від мінімальної зарплати. З огляду на те, що мінімальна зарплата складає 8 000 гривень, пенсія має бути не менше 3 200 гривень, проте уряд встановив мінімальний розмір виплати на рівні 3 370 гривень.

Читайте також: Чи буде підвищення пенсій восени 2024 року

Водночас для осіб, які досягли 65-річного віку, але не мають необхідного страхового стажу, мінімальна пенсійна виплата становить – 2 725 гривень. Втім, згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", особи, які виходять на пенсію у пізнішому віці, мають право на збільшену пенсійну виплату.

Зверніть увагу! Нині в Україні налічується більше як 10 мільйонів пенсіонерів. З них понад 3 мільйони отримують пенсію в розмірі 3 тисячі гривень. Це означає, що майже кожен четвертий пенсіонер отримує саме таку суму виплат.