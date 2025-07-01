Яку пенсію отримуватиме українець з 16 роками стажу

Пенсія для кожного українця розраховується індивідуально. Її розмір залежить від зарплати та накопиченого страхового стажу.

Які умови для виходу на пенсію

Пенсія за віком призначається після 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Отже, українець з 16 роками стажу зможе вийти на пенсію в 65 років.

Яка буде пенсія при стажі 16 років

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01. У випадку з 16 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,16.

Порахуємо, яку пенсію можна отримувати при різних розмірах зарплати:

мінімалка – 8 000 гривень;

середня зарплата за показниками ПФУ – 20 355 гривень.

При мінімалці українець з 16 роками стажу фактично матиме пенсію 1 280 гривень (8 000 × 0,16). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють). При середній зарплаті у 20 355 українець зможе отримувати 3 256 гривень (20 355 × 0,16).