Яка пенсія буде в українця з 21 роком стажу
- Українець з 21 роком стажу може вийти на пенсію не раніше 65 років із виплатою нижче середнього рівня.
- Пенсія розраховується за формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу, де коефіцієнт для 21 року стажу становить 0,21.
Українець з 21 роком стажу зможе вийти на пенсію не раніше 65 років. До того ж, розмір виплати буде нижчим за середній рівень.
Умови для виходу на пенсію у 2025 році
Право на призначення пенсії за віком визначають залежно від набутого страхового стажу при досягненні 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також На яку пенсію варто розраховувати із зарплатою 10 000 гривень
Цьогоріч умови виходу на пенсію такі:
- 60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;
- 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.
Яку пенсію отримуватиме українець з 21 роком стажу
Розмір пенсії визначають для кожного пенсіонера індивідуально. Він залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Нині пенсію можна вирахувати за єдиною формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.
У випадку з 21 роком стажу коефіцієнт вийде 0,21. Тому якщо за основу розрахунку брати середню зарплату 19 430 гривень, то 19 340 × 0,21 = 4 080 гривень.
Важливо! Розмір середньої зарплати за березень 2025 року за даними ПФУ становить 19 430 гривень.