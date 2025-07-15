На яку пенсію може розраховувати українець з 28 роками стажу

При стажі 27 років пенсію можна отримувати вже у 63 роки. Порахувати розмір виплат можна за формулою ПФУ.

Які умови для виходу на пенсію?

Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році умови для виходу на пенсію такі:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Отже, українець з 28 роками стажу зможе вийти на пенсію в 63 роки.

Яка буде пенсіяв українця зі стажем 28 років?

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01. У випадку з 28 роками стажу коефіцієнт становитиме 0,28.

Порахуємо, яку пенсію можна отримувати при різних розмірах зарплати:

мінімалка – 8 000 гривень;

зарплата 15 000 гривень;

середня зарплата за показниками ПФУ – 20 355 гривень.

зарплата 30 000 гривень.

При мінімалці українець з 28 роками стажу фактично матиме пенсію 2 240 гривень (8 000 × 0,28). Проте він отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).

Так при зарплаті 15 000 гривень можна отримувати 4 200 гривень, а при середній зарплаті 20 355 українець – 5 699 гривень.

Натомість розмір пенсії при зарплаті 30 000 гривень становитиме 8 400 гривень.