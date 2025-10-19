Розмір пенсії розраховується з урахуванням кількості стажу. Також сума залежить від доходу та віку.

Який розмір пенсії, якщо пропрацював 39 років?

39 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 60, 63 та 65 років, пише 24 Канал.

Також при розрахунках врахуємо інші фактори:

особа мала дохід 10 000 гривень;

виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.

В 60 років, при вказаних умовах, пенсія буде приблизно – 4,3 тисячі гривень.



Яка пенсія буде при зарплаті 10 000 гривень і стажі майже 40 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Чим пізніше виходиш на пенсію, тим більшу суму можна отримати. При вказаних параметрах, в 63 пенсійна виплата буде уже приблизно – 5,1 тисячі гривень.



Яка пенсія буде в 63 при зарплаті 10 000 гривень і стажі 39 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 пенсія буде ще більша. Виплата складе уже майже – 5,6 тисячі гривень.



Розмір пенсії при зарплаті 10 000 гривень і стажі 39 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати пенсіонерам зараз?