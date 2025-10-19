Яка буде пенсія, якщо маєш 39 років стажу
- При стажі 39 років та доході 10 000 гривень, пенсія в 60 років складає приблизно 4,3 тисячі гривень.
- У 63 та 65 років пенсійна виплата збільшується до приблизно 5,1 та 5,6 тисячі гривень відповідно.
Розмір пенсії розраховується з урахуванням кількості стажу. Також сума залежить від доходу та віку.
Який розмір пенсії, якщо пропрацював 39 років?
39 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 60, 63 та 65 років, пише 24 Канал.
Також при розрахунках врахуємо інші фактори:
- особа мала дохід 10 000 гривень;
- виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах.
В 60 років, при вказаних умовах, пенсія буде приблизно – 4,3 тисячі гривень.
Яка пенсія буде при зарплаті 10 000 гривень і стажі майже 40 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
Чим пізніше виходиш на пенсію, тим більшу суму можна отримати. При вказаних параметрах, в 63 пенсійна виплата буде уже приблизно – 5,1 тисячі гривень.
Яка пенсія буде в 63 при зарплаті 10 000 гривень і стажі 39 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 65 пенсія буде ще більша. Виплата складе уже майже – 5,6 тисячі гривень.
Розмір пенсії при зарплаті 10 000 гривень і стажі 39 років / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що потрібно знати пенсіонерам зараз?
При розрахунку пенсії в Україні, враховується і стаж набутий в СРСР. Головне, аби час роботи було офіційно підтверджено.
Робота на пів ставки впливає на розмір пенсії, повідомляє Пенсійний фонд України. Проте лише у випадку, якщо сплачуються страхові внески.
Пенсіонери мають право на різного роду надбавки до пенсії. Зокрема і за понаднормовий стаж. Ці доплати дозволяють відчутно збільшити пенсійну виплату.