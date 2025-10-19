Какая будет пенсия, если имеешь 39 лет стажа
- При стаже 39 лет и доходе 10 000 гривен, пенсия в 60 лет составляет примерно 4,3 тысячи гривен.
- В 63 и 65 лет пенсионная выплата увеличивается до примерно 5,1 и 5,6 тысячи гривен соответственно.
Размер пенсии рассчитывается с учетом количества стажа. Также сумма зависит от дохода и возраста.
Какой размер пенсии, если проработал 39 лет?
39 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.
Также при расчетах учтем другие факторы:
- лицо имело доход 10 000 гривен;
- выходит на заслуженный отдых на общих условиях.
В 60 лет, при указанных условиях, пенсия будет примерно – 4,3 тысячи гривен.
Какая пенсия будет при зарплате 10 000 гривен и стаже почти 40 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
Чем позже выходишь на пенсию, тем большую сумму можно получить. При указанных параметрах, в 63 пенсионная выплата будет уже примерно – 5,1 тысячи гривен.
Какая пенсия будет в 63 при зарплате 10 000 гривен и стаже 39 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 65 пенсия будет еще больше. Выплата составит уже почти – 5,6 тысячи гривен.
Размер пенсии при зарплате 10 000 гривен и стаже 39 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор
Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что нужно знать пенсионерам сейчас?
При расчете пенсии в Украине, учитывается и стаж приобретенный в СССР. Главное, чтобы время работы было официально подтверждено.
Работа на пол ставки влияет на размер пенсии, сообщает Пенсионный фонд Украины. Однако только в случае, если уплачиваются страховые взносы.
Пенсионеры имеют право на разного рода надбавки к пенсии. В том числе и за сверхурочный стаж. Эти доплаты позволяют ощутимо увеличить пенсионную выплату.