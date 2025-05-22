Яку пенсію отримуватиме українець з понад 40 роками стажу

Українець з 40 і більше роками стажу зможе отримувати пенсію з 60 років. Її розмір дорівнюватиме розміру майже половини своєї зарплати.

Як порахувати розмір пенсії

Право на призначення пенсії за віком визначають залежно від набутого страхового стажу при досягненні 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на Федерацію профспілок.

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Розмір виплат визначають для кожного пенсіонера індивідуально. Він залежить від набутого ним страхового стажу, віку та отриманої зарплати, з якої сплачувалися страхові внески. Нині пенсію можна вирахувати за єдиною формулою: пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Яку пенсію отримуватиме українець з 40 та більше роками стажу

Розмір пенсії при 40 роках стажу:

при зарплаті 8 000 гривень – 8 000 × 0,4 = 3 200 гривень;

при зарплаті 15 000 гривень – 15 000 × 0,4 = 6 000 гривень;

при зарплаті 20 000 гривень – 20 000 × 0,4 = 8 000 гривень;

при зарплаті 30 000 гривень – 30 000 × 0,4 = 12 000 гривень.

Розмір пенсії при 45 роках стажу:

при зарплаті 8 000 гривень – 8 000 × 0,45 = 3 600 гривень;

при зарплаті 15 000 гривень – 15 000 × 0,45 = 6 750 гривень;

при зарплаті 20 000 гривень – 20 000 × 0,45 = 9 000 гривень;

при зарплаті 30 000 гривень – 30 000 × 0,45 = 13 500 гривень.

Розмір пенсії при 50 роках стажу:

при зарплаті 8 000 гривень – 8 000 × 0,5 = 4 000 гривень;

при зарплаті 15 000 гривень – 15 000 × 0,5 = 7 500 гривень;

при зарплаті 20 000 гривень – 20 000 × 0,5 = 10 000 гривень;

при зарплаті 30 000 гривень – 30 000 × 0,5 = 15 000 гривень.

Який розмір пенсії у 2025 році

Мінімальний розмір пенсії за віком становить 2 361 гривня. Також до пенсій встановлюються щомісячні доплати у розмірі, щоб пенсійні виплати не були нижче:

непрацюючим пенсіонерам, незалежно від віку та стажу роботи – 3 038 гривень;

пенсіонерам у віці від 75 до 80 років, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок – 3 613 гривень;

пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, незалежно від факту роботи, при наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок – 3 758 гривень;

Також порахувати розмір пенсії допоможе Пенсійний калькулятор.