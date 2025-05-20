Яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 40 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 15 337 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 17 690 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 17 690 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 13 146 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 15 513 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 17 090 гривень.

Інший розмір пенсії матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Середня пенсія в Україні

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровані 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,9 мільйона – працюючі особи. Середній розмір пенсій в Україні становить 6 341 гривня, у працюючих пенсіонерів – 6 862 гривні. Статистика пенсій:

до 3 000 гривень отримують 3,8% пенсіонерів;

від 3 001 до 4 000 гривень отримують 32,3% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень отримують 20,3% пенсіонерів;

від 5 001 до 10 000 гривень отримують 28,9% пенсіонерів;

понад 10 000 гривень отримують 14,5% пенсіонерів.

Важливо! Обрахунок розміру пенсій здійснювали за допомогою Пенсійного калькулятора.