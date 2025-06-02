Від 6 000 гривень: на яку пенсію може розраховувати українець із зарплатою 21 000 гривень
- Розмір пенсії в Україні залежить від віку виходу на пенсію, страхового стажу та зарплати, за формулою ПФУ.
- Для чоловіків пенсія при зарплаті 21 000 гривень варіюється від 8 052 до 10 468 гривень, для жінок - від 6 902 до 8 972 гривень в залежності від віку виходу на пенсію.
Пенсія в Україні залежить від кількості років страхового стажу, зарплати та віку, коли пенсіонер йде на відпочинок. Порахувати розмір виплат можна за формулою ПФУ.
Яка пенсія при зарплаті 21 000 гривень
Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Розмір пенсії для чоловіка:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – 8 052 гривні;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – 9 501 гривня;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – 10 468 гривень.
Розмір пенсії для жінки:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – 6 902 гривні;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – 8 144 гривні;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – 8 972 гривні.
Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.
Нововведення для пенсіонерів
Середній заробіток для обчислення пенсій зріс: у квітні 2025 року він сягнув 19 856,19 гривні.
Відповідно до зростання середньої зарплати збільшується і розмір пенсії. З початку року цей показник зріс на 1 195,87 гривні, а лише з березня аж на 426,19 гривні.
Згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", Пенсійний фонд використовує середню заробітну плату для обчислення розміру пенсії під час її призначення.