Розрахунок пенсії: скільки отримуватиме українець при зарплаті 36 000 гривень

Українець із зарплатою 36 000 гривень зможе отримувати щонайменше 11 000 гривень пенсії за умови наявності стажу. Порахувати розмір виплат можна за формулою ПФУ.

Яка пенсія при зарплаті 36 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 13 804 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 16 288 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 17 690 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 11 832 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 13 961 гривня;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 15 381 гривня.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Як зміниться розмір мінімальної пенсії у липні

Мінімальна пенсія і надалі складатиме:

3 758 гривень – надається пенсіонерам які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

– надається пенсіонерам які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно); 3 613 гривень – виплачується українцям віком від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років;

– виплачується українцям віком від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років; 3 758 гривень – пенсіонерам, які сягнули віку 80 років та мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

– пенсіонерам, які сягнули віку 80 років та мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно); 3 323 гривень – громадянам віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років;

– громадянам віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років; 3 323 гривень – особам з інвалідністю І групи, незалежно від їхнього віку та кількості набутого страхового стажу;

– особам з інвалідністю І групи, незалежно від їхнього віку та кількості набутого страхового стажу; 3 038 гривень – пенсіонерам, які не працюють, але отримують пенсію (вік не має, при цьому, ніякого значення).

Водночас потрібно зауважити, що мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривню отримують особи, які не змогли набути достатньої кількості стажу, щоб вийти на заслужений відпочинок.