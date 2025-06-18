Яка пенсія при 30 роках стажу і доході 35 тисяч

Не менш важливим є і вік виходу на заслужений відпочинок. Зараз українці можуть піти на пенсію у 60, 63 та 65 років, пише 24 Канал.

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На вік виходу на пенсію також впливає кількість набутого стажу:

щоб вийти на пенсію у 60 років необхідно набути щонайменше 32 роки страхового стажу;

необхідно набути щонайменше 32 роки страхового стажу; аби піти на заслужений відпочинок у 63 роки, буде достатньо – 22 років страхового стажу;

буде достатньо – 22 років страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Відповідно, особа, яка набула лише 30 років стажу, зможе піти на пенсію у 63 та 65 років. У 60 це неможливо.

Якщо особа хоче вийти на пенсію у 63 роки та має стаж 30 років, дохід 35 тисяч гривень, її пенсія складатиме орієнтовно – 13,6 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при 30 роках стажу і зарплаті більш як 30 тисяч / Скриншот пенсійного калькулятора

В 65 років вийти на пенсію вигідніше. При вказаних умовах, виплата складатиме орієнтовно – 15 тисяч гривень.



Як впливає вік на розмір пенсії / Скриншот пенсійного калькулятора

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.