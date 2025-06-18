Чи погодиться Трамп на нові санкції проти Росії

Макрон вважає, що Трамп може дати "зелене світло" на введення нових санкцій проти Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також До 3 тисяч гривень: деякі особи з інвалідністю отримають виплати у серпні

Емманюель Макрон Президент Франції Вчора я, як і мої колеги, чув, що він сказав, що це нормально, якщо всі підтримують санкції. Він не хотів діяти самотужки, але вважає, що ми можемо рухатися вперед.

Не тільки Макрон налаштований оптимістично. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також висловив сподівання, що США введуть нові санкції проти Росії.

Фрідріх Мерц Канцлер Німеччини Я повертаюся до Німеччини з обережним оптимізмом щодо того, що найближчими днями в Америці також будуть прийняті рішення щодо запровадження подальших санкцій проти Росії.

Нагадаємо! Трамп раніше висловився, що він не підтримує введення нових санкцій проти Росії. Свою позицію президент США обґрунтував втратами американського бюджету для затвердження цих обмежень.