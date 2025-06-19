Какая пенсия при зарплате 36 000 гривен

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно в 60, 63 или 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии для мужчины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 13 804 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 16 288 гривен;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 17 690 гривен.

Размер пенсии для женщины:

при условии выхода на пенсию в 60 лет – 11 832 гривны;

при условии выхода на пенсию в 63 года – 13 961 гривна;

при условии выхода на пенсию в 65 лет – 15 381 гривна.

Для более точного расчета можно воспользоваться формулой ПФУ: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Как изменится размер минимальной пенсии в июле

Минимальная пенсия и в дальнейшем будет составлять:

3 758 гривен – предоставляется пенсионерам достигшим возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– предоставляется пенсионерам достигшим возраста 65 лет, не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 613 гривен – выплачивается украинцам в возрасте от 70 лет до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет;

– выплачивается украинцам в возрасте от 70 лет до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет; 3 758 гривен – пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и имеют стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

– пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет и имеют стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно); 3 323 гривен – гражданам в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30/35 лет;

– гражданам в возрасте до 70 лет со страховым стажем 30/35 лет; 3 323 гривен – лицам с инвалидностью I группы, независимо от их возраста и количества приобретенного страхового стажа;

– лицам с инвалидностью I группы, независимо от их возраста и количества приобретенного страхового стажа; 3 038 гривен – пенсионерам, которые не работают, но получают пенсию (возраст не имеет, при этом, никакого значения).

В то же время нужно заметить, что минимальную пенсию в размере 2 361 гривну получают лица, которые не смогли приобрести достаточного количества стажа, чтобы выйти на заслуженный отдых.