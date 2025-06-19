Яка пенсія при зарплаті 36 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Яка пенсія буде при зарплаті 35 тисяч гривень і 30 роках стажу

Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 13 804 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 16 288 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 17 690 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 11 832 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 13 961 гривня;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 15 381 гривня.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Як зміниться розмір мінімальної пенсії у липні

Мінімальна пенсія і надалі складатиме:

3 758 гривень – надається пенсіонерам які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

– надається пенсіонерам які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років (для жінок і чоловіків, відповідно); 3 613 гривень – виплачується українцям віком від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років;

– виплачується українцям віком від 70 років до 80 років, які мають повний стаж 30/35 років; 3 758 гривень – пенсіонерам, які сягнули віку 80 років та мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно);

– пенсіонерам, які сягнули віку 80 років та мають стаж 20/25 років (для жінок і чоловіків, відповідно); 3 323 гривень – громадянам віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років;

– громадянам віком до 70 років зі страховим стажем 30/35 років; 3 323 гривень – особам з інвалідністю І групи, незалежно від їхнього віку та кількості набутого страхового стажу;

– особам з інвалідністю І групи, незалежно від їхнього віку та кількості набутого страхового стажу; 3 038 гривень – пенсіонерам, які не працюють, але отримують пенсію (вік не має, при цьому, ніякого значення).

Водночас потрібно зауважити, що мінімальну пенсію у розмірі 2 361 гривню отримують особи, які не змогли набути достатньої кількості стажу, щоб вийти на заслужений відпочинок.