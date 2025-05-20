Майже дві "мінімалки": яку пенсію отримуватиме людина із зарплатою 40 000 гривень

Українці із зарплатою 40 000 гривень зможуть отримувати пенсію від 13 000 гривень. Розрахувати розмір виплати допоможе Пенсійний калькулятор або формула ПФУ.

Яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 40 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 15 337 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 17 690 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 17 690 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 13 146 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 15 513 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 17 090 гривень.

Інший розмір пенсії матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Середня пенсія в Україні

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровані 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,9 мільйона – працюючі особи. Середній розмір пенсій в Україні становить 6 341 гривня, у працюючих пенсіонерів – 6 862 гривні. Статистика пенсій:

до 3 000 гривень отримують 3,8% пенсіонерів;

від 3 001 до 4 000 гривень отримують 32,3% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень отримують 20,3% пенсіонерів;

від 5 001 до 10 000 гривень отримують 28,9% пенсіонерів;

понад 10 000 гривень отримують 14,5% пенсіонерів.

Важливо! Обрахунок розміру пенсій здійснювали за допомогою Пенсійного калькулятора.