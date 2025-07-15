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Економіка Соцвиплати Виплата пенсій у прифронтових регіонах: що змінилося для пенсіонерів
15 липня, 17:26
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Виплата пенсій у прифронтових регіонах: що змінилося для пенсіонерів

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Пенсіонери в прифронтових зонах можуть отримувати виплати на рахунок будь-якого банку України.
  • Пенсіонери-ВПО повинні проходити ідентифікацію щороку до 31 грудня, інакше виплата пенсії припиняється.

Війна вплинула на виплату пенсій тисяч українців. Особливо постраждали люди похилого віку, які проживають у прифронтових зонах.

Як платять пенсії у прифронтових зонах?

У пенсіонерів, які проживають у прифронтових зонах, можуть виникати певні труднощі з отриманням виплат, особливо якщо вони є внутрішньо переміщеними особами або не знімають пенсію з картки протягом тривалого часу. Тому уряд спростив порядок отримання пенсій, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ

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У березні 2025 року Кабмін встановив єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від місця їхнього проживання:

  • Пенсіонери можуть отримувати пенсії на рахунок будь-якого банку України, а не лише Ощадбанку, як було до цього.
  • Разом з тим пенсіонери, які є ВПО, повинні пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Це необхідно зробити щороку до 31 грудня. 

Важливо! Виплата пенсій пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікацію, припиняється і відновлюється лише після її проходження. 

Які додаткові виплати є для пенсіонерів?

Окрім того, пенсіонери у прифронтових зонах можуть отримати додаткову грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН. 

Кошти виплачують за таких умов:

  • якщо пенсія людини складає менш як 3 250 гривень;
  • людина проживає на території, де тривають бойові дії чи в прифронтовій зоні;
  • особа не отримувала жодну іншу грошову підтримку від міжнародних організацій і допомогу для ВПО від 1 березня 2023 року.

За умови дотримання усіх трьох умов передбачена доплата до 3 250 гривень. Тобто, якщо пенсіонер отримує 3 000 гривень, то йому можуть доплатити ще 250 гривень допомоги.

Варто знати! Надається допомога від ООН на територіях активних або можливих бойових дій у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.