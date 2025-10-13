Під час повномасштабної війни українці ризикують втратити своїх рідних. Зокрема й діти можуть втратити родичів, що їх утримають.

Хто може отримати пенсію через втрату годувальника для дітей?

Тоді вони можуть претендувати на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Так пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні. Однак за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності.

До непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника відносяться:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"; діти (зокрема діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші від цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років; діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Важливо! Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника.

Що слід знати про призначення пенсії дітям?

Під час дії в Україні воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення дітям віком від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, пенсія в разі втрати годувальника призначається, а виплата раніше призначеної пенсії продовжується без надання довідки закладу освіти на підставі даних про навчання за денною формою навчання у 2022 році, отриманих Пенсійним фондом України з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Про це повідомляють у Дії.

Усиновлені діти мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми,

– наголосили на порталі.

Зокрема пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Зверніть увагу! Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

Які виплати можуть отримувати військові в Україні?

Українці, що були звільнені з полону, зможуть отримувати збільшені виплати. Про це йдеться у законопроєкті на сайті ВРУ.

Виплати передбачені на стаціонарне лікування. Річ у тім, що раніше такі виплати отримували лише ті, хто зазнав поранень, контузій чи каліцтв.

Зауважте! Виплата здійснюється до моменту визначення подальшої придатності до військової служби або звільнення з неї.

Чи можуть військові отримувати пенсію за вислугу років?