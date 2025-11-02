Яка буде пенсія в 2025, при стажі 43 роки
- Людина з доходом 10 тисяч гривень і стажем 43 роки отримає пенсію 4,9 тисячі грн у 60 років, 5,7 тисячі грн у 63 роки, і 6,3 тисячі грн у 65 років.
- Розрахунки пенсій виконані за допомогою пенсійного калькулятора.
Розмір пенсії залежить від сукупності факторів. Враховується, зокрема, кількість набутого стажу. Також вагому роль грає дохід.
Який розмір пенсії при стажі 43 роки?
43 років стажу достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.
Нагадаємо! Зараз українці можуть піти на пенсію в 60, 63 та 65 років.
Для розрахунку пенсії також важливо врахувати, що:
- особа виходить на пенсію на загальних умов;
- мала дохід – 10 тисяч гривень.
Якщо така людина йде на заслужений відпочинок у 60, її виплата буде орієнтовно – 4,9 тисячі гривень.
Пенсія при стажі 43 роки та доході 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 63, при таких умовах, виплата буде дещо більша. Вона складе приблизно – 5,7 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 43 роки та зарплаті 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Найвигідніше піти на заслужений відпочинок в 65 років. Адже пенсія складатиме уже – 6,3 тисячі гривень.
Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 10 тисяч гривень та стажі 43 роки у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Що потрібно знати, аби вийти на пенсію у 2025?
Аби піти на пенсію, потрібно набути достатньо стажу. Мінімум для віку 60 років складає – 32 роки стажу, 63 – 22 роки, 65 – 15 років, повідомляє ПФУ.
Українські пенсіонери можуть відчутно збільшити свою пенсію. завдяки спеціальним доплатам. Наприклад, надбавка надається, якщо особа потребує спеціального догляду. Також частина пенсіонерів має право на доплату за віком.