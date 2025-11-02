Яка буде пенсія в 2025, при стажі 43 роки

Розмір пенсії залежить від сукупності факторів. Враховується, зокрема, кількість набутого стажу. Також вагому роль грає дохід.

Який розмір пенсії при стажі 43 роки?

43 років стажу достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.

Читайте також Ви могли про це навіть не знати: що дає пенсійне посвідчення в Україні

Нагадаємо! Зараз українці можуть піти на пенсію в 60, 63 та 65 років.

Для розрахунку пенсії також важливо врахувати, що:

особа виходить на пенсію на загальних умов;

мала дохід – 10 тисяч гривень.

Якщо така людина йде на заслужений відпочинок у 60, її виплата буде орієнтовно – 4,9 тисячі гривень.



Пенсія при стажі 43 роки та доході 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63, при таких умовах, виплата буде дещо більша. Вона складе приблизно – 5,7 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 43 роки та зарплаті 10 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Найвигідніше піти на заслужений відпочинок в 65 років. Адже пенсія складатиме уже – 6,3 тисячі гривень.



Яка буде пенсійна виплата при зарплаті 10 тисяч гривень та стажі 43 роки у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що потрібно знати, аби вийти на пенсію у 2025?