Майже 5 тисяч гривень: хто отримає солідну надбавку до пенсії у серпні

У серпні на певні категорії українців чекають значні доплати до пенсії. Усе пов'язано із державним святом в честь якого виплатять до 5 000 гривень.

Хто отримає доплати у серпні

В честь Дня Незалежності України для певних категорій населення, як от ветерани війни чи жертви нацистських переслідувань, передбачені значні доплати. Поки не відомо, яку суму очікувати цього року, але, ймовірно, вона не буде меншою ніж у 2021 році.

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Тоді виплати виглядали наступним чином:

особам з інвалідністю І групи – 4 421 гривні;

II групи – 3 906 гривень;

III групи – 3 391 гривні;

учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;

особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;

членам сімей загиблих – 966 гривень;

учасникам війни – 612 гривні.

Хто отримає вищі виплати у липні

Пенсіонерам, які вийшли на відпочинок за спеціальним законом, проіндексують виплати на 19,7% у липні. Це стосується колишніх чиновників, науковців чи працівників органів місцевого самоврядування.

Розмір пенсійних виплат цих осіб був заморожений в межах реформи, метою якої було зрівняти високі пенсії зі звичайними.

Розмір підвищення варіюватиметься залежно від виплат пенсіонера. Таким чином вони можуть коливатися від 100 до 1 000 гривень.