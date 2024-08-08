Додаткові виплати у серпні: хто отримає надбавку

Деякі українці зможуть отримати додаткові виплати у серпні. Сума може скласти від 450 гривень до 3 100 гривень.

Хто отримає доплати у серпні

У серпні деякі українці отримають додаткові виплати до Дня Незалежності. Сума коливатиметься від 450 до 3 100 гривень.

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Це питання регулюється відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" та постанови Кабінету Міністрів, яку було затверджено 27 грудня 2023 року.

Додаткові виплати отримають:

Пенсіонери, які мають право на ці виплати, отримають їх у серпні разом із пенсією без додаткових звернень.

Ветерани війни, що служать або працюють, але не є пенсіонерами, отримають кошти через небюджетні рахунки військових частин, установ та організацій, де вони служать чи працюють. Для цього необхідно подати заявку через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Ті, хто мають право на виплату, але не є пенсіонерами і не проходять службу або не працюють, повинні подати заяву до Пенсійного фонду України. Виплату буде здійснено за місцем проживання на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Розподіл суми такий