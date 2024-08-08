Хто отримає доплати у серпні
У серпні деякі українці отримають додаткові виплати до Дня Незалежності. Сума коливатиметься від 450 до 3 100 гривень.
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Додаткові виплати отримають:
- Пенсіонери, які мають право на ці виплати, отримають їх у серпні разом із пенсією без додаткових звернень.
- Ветерани війни, що служать або працюють, але не є пенсіонерами, отримають кошти через небюджетні рахунки військових частин, установ та організацій, де вони служать чи працюють. Для цього необхідно подати заявку через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.
- Ті, хто мають право на виплату, але не є пенсіонерами і не проходять службу або не працюють, повинні подати заяву до Пенсійного фонду України. Виплату буде здійснено за місцем проживання на поточний рахунок в уповноваженому банку.
Розподіл суми такий
- 450 гривень – учасники війни, колишні в'язні концтаборів, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом;
- 650 гривень – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге;
- 1 000 гривень – учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів, діти, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків;
- 3 100 гривень – особи з інвалідністю внаслідок війни (I група) та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.