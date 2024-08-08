Кто получит доплаты в августе
В августе некоторые украинцы получат дополнительные выплаты ко Дню Независимости. Сумма будет колебаться от 450 до 3 100 гривен.
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Дополнительные выплаты получат:
- Пенсионеры, которые имеют право на эти выплаты, получат их в августе вместе с пенсией без дополнительных обращений.
- Ветераны войны, служат или работают, но не являются пенсионерами, получат средства через небюджетные счета воинских частей, учреждений и организаций, где они служат или работают. Для этого необходимо подать заявку через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Те, кто имеют право на выплату, но не являются пенсионерами и не проходят службу или не работают, должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет осуществлена по месту жительства на текущий счет в уполномоченном банке.
Распределение суммы такое
- 450 гривен – участники войны, бывшие узники концлагерей, лица, которых были насильно вывезены на принудительные работы, дети партизан и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом;
- 650 гривен – члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, жертв нацистских преследований, которые не женились во второй раз;
- 1 000 гривен – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, дети, которые родились в местах принудительного содержания их родителей;
- 3 100 гривен – лица с инвалидностью вследствие войны (I группа) и лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной.