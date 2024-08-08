Кто получит доплаты в августе

В августе некоторые украинцы получат дополнительные выплаты ко Дню Независимости. Сумма будет колебаться от 450 до 3 100 гривен.

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Напомним! Этот вопрос регулируется в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и Закона Украины "О жертвах нацистских преследований" и постановлением Кабинета Министров, которое было утверждено 27 декабря 2023 года.

Дополнительные выплаты получат:

Пенсионеры, которые имеют право на эти выплаты, получат их в августе вместе с пенсией без дополнительных обращений.

Ветераны войны, служат или работают, но не являются пенсионерами, получат средства через небюджетные счета воинских частей, учреждений и организаций, где они служат или работают. Для этого необходимо подать заявку через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Те, кто имеют право на выплату, но не являются пенсионерами и не проходят службу или не работают, должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет осуществлена по месту жительства на текущий счет в уполномоченном банке.

Распределение суммы такое