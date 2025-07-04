Коли можна вийти на пенсію, якщо недостатньо страхового стажу

Українці можуть вийти на пенсію за віком лише тоді, коли мають певний розмір страхового стажу. Якщо ж стажу недостатньо, є кілька альтернативних варіантів для отримання допомоги від держави.

Який стаж необхідний для виходу на пенсію

У 2025 році для виходу на пенсію за віком у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Яку пенсію отримуватиме українець з 16 роками стажу

Якщо людина не встигла накопичити необхідний стаж до 60 років, то може попрацювати ще кілька років:

Оформити пенсію у 63 роки можна за наявності від 22 до 32 років стажу.

Для заслуженого відпочинку у 65 років достатньо від 15 до 22 років.

Важливо! Українці, які досягли 65 років, але так і не встигли накопичити необхідний страховий стаж для пенсії за віком, не зможуть отримувати виплати від Пенсійного фонду.

Яку допомогу можуть отримувати люди без стажу

Люди без стажу не залишаться без підтримки держави. Вони можуть розраховувати на виплати та пільги.

Соціальна пенсія

Цю грошову допомогу виплачують людям, які досягли віку 65 років, але мають менш як 15 років стажу. Розмір виплат залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та середнього доходу сім'ї. У 2025 році прожитковий мінімум складає 2 361 гривню.

На соціальну пенсію мають право:

Пенсіонери, які не мають інших джерел доходу та офіційної роботи.

Особи, які не отримують інших соціальних виплат від держави.

Субсидії та пільги

Пенсіонери без стажу також можуть звернутися за оформленням іншої допомоги від держави:

субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

допомоги малозабезпеченим сім’ям.

пільг на медичне обслуговування.

Варто знати! Соціальну пенсію українцям без стажу призначають органи соціального захисту. Для оформлення допомоги знадобиться паспорт, ідентифікаційний код, довідка про відсутність пенсії тощо.

Що робити, якщо не вистачає стажу

Українці, яким бракує кілька років стажу, можуть його докупити, зробивши добровільні внески.

У 2025 році розмір мінімального внеску в ПФУ становить 22% від мінімальної заробітної плати.

Мінімальна зарплата наразі складає 8 000 гривень, тому місяць стажу коштує 1 760 гривень.

Таким чином, щоб докупити 2 роки стажу доведеться заплатити 42 240 гривень (1 760 гривень х 24 місяці).

Слід знати! Щоб докупити відсутній страховий стаж, людині необхідно укласти договір з Податковою службою та сплатити внески за відсутні роки.