Пенсії в Україні: у яких банках населення найчастіше отримує виплати
24 травня 2023, 10:44Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Кількість пенсіонерів, які отримують пенсію в банках замість Укрпошти стрімко зростає. У зв'язку з цим популярність певних фінансових установ набирає обертів.
Які банки обирають пенсіонери
Станом на 1 травня 2023 року кількість пенсіонерів, які отримують свої виплати через Укрпошту, становила 2,3 мільйона, натомість через банки – 8,3 мільйона.
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Найпопулярнішими банками для виплати пенсій є:
- ПриватБанк – 4,6 мільйона осіб (55%);
- Ощадбанк – 2,9 мільйона осіб (39%);
- Райффайзен Банк "Аваль" – 326,4 тисячі осіб (3,9%);
- Інші банки – 509,2 тисячі осіб (6,1%).
Хто може збільшити пенсію майже до 20000 гривень
- Як пояснюють юристи, перерахувати пенсію можна в судовому порядку, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на 2020-2023 роки. Що, власне, і призведе до її збільшення на близько 50%.
- Таку можливість мають військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року та проходили службу в різних силових структурах.
- Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не втратять свої пенсії. Виплати зараховуються на їхні рахунки в повному розмірі незалежно від місця перебування