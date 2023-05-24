Пенсії в Україні: у яких банках населення найчастіше отримує виплати

Кількість пенсіонерів, які отримують пенсію в банках замість Укрпошти стрімко зростає. У зв'язку з цим популярність певних фінансових установ набирає обертів.

Які банки обирають пенсіонери

Станом на 1 травня 2023 року кількість пенсіонерів, які отримують свої виплати через Укрпошту, становила 2,3 мільйона, натомість через банки – 8,3 мільйона.

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Найпопулярнішими банками для виплати пенсій є:

ПриватБанк – 4,6 мільйона осіб (55%);

Ощадбанк – 2,9 мільйона осіб (39%);

Райффайзен Банк "Аваль" – 326,4 тисячі осіб (3,9%);

Інші банки – 509,2 тисячі осіб (6,1%).

Хто може збільшити пенсію майже до 20000 гривень