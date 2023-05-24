Какие банки выбирают пенсионеры

По состоянию на 1 мая 2023 года количество пенсионеров, получающих свои выплаты через Укрпочту, составило 2,3 миллиона, а через банки – 8,3 миллиона.

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Самые популярные банки для выплаты пенсий:

  • ПриватБанк – 4,6 миллиона человек (55%);
  • Сбербанк – 2,9 миллиона человек (39%);
  • Райффайзен Банк "Аваль" – 326,4 тысячи человек (3,9%);
  • Остальные банки – 509,2 тысячи человек (6,1%).

Кто может увеличить пенсию почти до 20 000 гривен

  • Как объясняют юристы, перечислить пенсию можно в судебном порядке исходя из размера прожиточного минимума на 2020-2023 годы. Что, собственно, и приведет к ее увеличению на около 50%.
  • Такую возможность имеют пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2018 года и проходили службу в различных силовых структурах.
  • Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, не лишатся своих пенсий. Выплаты зачисляются на их счета в полном размере вне зависимости от места пребывания