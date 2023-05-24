Які банки обирають пенсіонери

Станом на 1 травня 2023 року кількість пенсіонерів, які отримують свої виплати через Укрпошту, становила 2,3 мільйона, натомість через банки – 8,3 мільйона.

Читайте також Доходи різко впали: чи вистачить у Пенсійному фонді коштів на виплати

Найпопулярнішими банками для виплати пенсій є:

  • ПриватБанк – 4,6 мільйона осіб (55%);
  • Ощадбанк – 2,9 мільйона осіб (39%);
  • Райффайзен Банк "Аваль" – 326,4 тисячі осіб (3,9%);
  • Інші банки – 509,2 тисячі осіб (6,1%).

Хто може збільшити пенсію майже до 20000 гривень

  • Як пояснюють юристи, перерахувати пенсію можна в судовому порядку, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на 2020-2023 роки. Що, власне, і призведе до її збільшення на близько 50%.
  • Таку можливість мають військові пенсіонери, які вийшли на пенсію після 2018 року та проходили службу в різних силових структурах.
  • Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, не втратять свої пенсії. Виплати зараховуються на їхні рахунки в повному розмірі незалежно від місця перебування