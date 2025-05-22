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Економіка Соцвиплати Пенсія в будь-якому банку: хто з українців може отримувати виплати не тільки в "Ощадбанку"
22 травня, 16:48
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Пенсія в будь-якому банку: хто з українців може отримувати виплати не тільки в "Ощадбанку"

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Українські пенсіонери з тимчасово окупованих територій, які проживають на підконтрольній Україні території, або перебувають за кордоном, можуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в "Ощадбанку".
  • Змінити банк для отримання пенсії можна через ПФУ особисто, онлайн, або подавши заяву в новому банку.

Раніше усі українські пенсіонери могли отримувати виплати лише в "Ощадбанку". Проте уряд вирішив розширити можливості для деяких категорій українців.

Хто може отримувати пенсію в будь-якому банку

Нові правила отримання пенсії запровадили через воєнний стан, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Це стосується громадян, які:

  • виїхали з тимчасово окупованих територій та проживають на підконтрольній Україні території;
  • проживають безпосередньо на ТОТ;
  • перебувають за кордоном. 

Відтепер вони можуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в "Ощадбанку". Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО.

Як змінити банк

Отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні "Укрпошти" чи з доставкою додому. Змінити банк можна одним із способів: особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку.

Для пенсіонерів, які проживають в окупації або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови:

  • щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня;
  • здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на 6 місяців.

Зауважте! Для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на ТОТ, обов'язково потрібно повідомити ПФУ про те, що вони не одержують пенсію від Росії.