Харків'янина зобов'язали повернути понад 70 000 гривень Пенсійному фонду. Суд вирішив, що чоловік цілий рік отримував пенсію безпідставно.

Як чоловік заборгував ПФУ 70 000 гривень?

Харків'янин з червня 2023 по липень 2024 року отримував пенсію по інвалідності, Виплати йому здійснювали на основі заяви та медичних документів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

Однак у листопаді 2024 року відбулося засідання розширеної експертної комісії. На основі повторної медико-соціальної експертизи вона вирішила скасувати чоловіку призначену інвалідність.

Чоловік не просто втратив право на пенсію по інвалідності, а ще й заднім числом – з червня 2023 року.

Тобто виявилося, що пенсію за рік йому виплатили безпідставно. А переплата склала 70 347 гривень.

Що вимагав Пенсійний фонд?

Пенсійний фонд почав вимагати від харків'янина повернути виплачені кошти. Коли той відмовився віддавати переплату добровільно, пенсійне управління у Харківській області звернулося до суду.

ПФУ наполягав, що понад 70 000 гривень чоловіку виплатили не через його помилку, а через відсутність у нього підстав на пенсію по інвалідності;

Фонд вимагав примусового повернення коштів, оскільки закон передбачає обов'язкове повернення переплати.

Київський районний суд Харкова ухвалив рішення на користь ПФУ і зобов'язав харків'янина повернути фонду 70 347 гривень "зайвої" пенсії.

Суд встановив, що відповідачу пенсія виплачена позивачем не внаслідок рахункової помилки з боку позивача, а через порушення з боку відповідача, який продовжував отримувати пенсію по інвалідності після втрати права на неї,

– вирішив суд.

