Пенсія обернулася боргом: як харків’янину нарахували "зайвих" 70 тисяч гривень
- Харків'янину зобов'язали повернути понад 70 000 гривень Пенсійному фонду через неправомірно отриману пенсію по інвалідності з червня 2023 по липень 2024 року.
Київський районний суд Харкова ухвалив рішення на користь ПФУ, оскільки переплата сталася через порушення з боку відповідача, а не через помилку Пенсійного фонду.
Харків'янина зобов'язали повернути понад 70 000 гривень Пенсійному фонду. Суд вирішив, що чоловік цілий рік отримував пенсію безпідставно.
Як чоловік заборгував ПФУ 70 000 гривень?
Харків'янин з червня 2023 по липень 2024 року отримував пенсію по інвалідності, Виплати йому здійснювали на основі заяви та медичних документів, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".
Однак у листопаді 2024 року відбулося засідання розширеної експертної комісії. На основі повторної медико-соціальної експертизи вона вирішила скасувати чоловіку призначену інвалідність.
- Чоловік не просто втратив право на пенсію по інвалідності, а ще й заднім числом – з червня 2023 року.
- Тобто виявилося, що пенсію за рік йому виплатили безпідставно. А переплата склала 70 347 гривень.
Що вимагав Пенсійний фонд?
Пенсійний фонд почав вимагати від харків'янина повернути виплачені кошти. Коли той відмовився віддавати переплату добровільно, пенсійне управління у Харківській області звернулося до суду.
- ПФУ наполягав, що понад 70 000 гривень чоловіку виплатили не через його помилку, а через відсутність у нього підстав на пенсію по інвалідності;
- Фонд вимагав примусового повернення коштів, оскільки закон передбачає обов'язкове повернення переплати.
Київський районний суд Харкова ухвалив рішення на користь ПФУ і зобов'язав харків'янина повернути фонду 70 347 гривень "зайвої" пенсії.
Суд встановив, що відповідачу пенсія виплачена позивачем не внаслідок рахункової помилки з боку позивача, а через порушення з боку відповідача, який продовжував отримувати пенсію по інвалідності після втрати права на неї,
– вирішив суд.
Коли ПФУ може забрати пенсію?
- Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, можуть також одночасно отримувати зарплату. Проте за законом пенсіонер повинен повідомляти ПФУ про зміни щодо працевлаштування. Якщо роботу не було вчасно задекларовано, фонд може переглянути розмір пенсійних виплат. Виявивши переплату, пенсіонерів змусять повернути частину пенсії.
- Якщо особа, яка отримує пенсію за вислугу років, влаштовується на роботу за спеціальністю, яка дає право на таку пенсію, то виплати припиняються. Не повідомивши про працевлаштування до ПФУ, людина рано чи пізно буде змушена повертати цю пенсію.