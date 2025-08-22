Пенсия обернулась долгом: как харьковчанину насчитали "лишних" 70 тысяч гривен
- Харьковчанину обязали вернуть более 70 000 гривен Пенсионному фонду из-за неправомерно полученной пенсию по инвалидности с июня 2023 по июль 2024 года.
Киевский районный суд Харькова принял решение в пользу ПФУ, поскольку переплата произошла из-за нарушения со стороны ответчика, а не из-за ошибки Пенсионного фонда.
Харьковчанина обязали вернуть более 70 000 гривен Пенсионному фонду. Суд решил, что мужчина целый год получал пенсию безосновательно.
Как мужчина задолжал ПФУ 70 000 гривен?
Харьковчанин с июня 2023 по июль 2024 года получал пенсию по инвалидности, Выплаты ему осуществляли на основе заявления и медицинских документов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
Смотрите также До 20% от пенсии могут забрать: что грозит работающим пенсионерам
Однако в ноябре 2024 года состоялось заседание расширенной экспертной комиссии. На основе повторной медико-социальной экспертизы она решила отменить мужчине назначенную инвалидность.
- Мужчина не просто потерял право на пенсию по инвалидности, а еще и задним числом – с июня 2023 года.
- То есть оказалось, что пенсию за год ему выплатили безосновательно. А переплата составила 70 347 гривен.
Что требовал Пенсионный фонд?
Пенсионный фонд потребовал от харьковчанина вернуть выплаченные средства. Когда тот отказался отдавать переплату добровольно, пенсионное управление в Харьковской области обратилось в суд.
- ПФУ настаивал, что более 70 000 гривен мужчине выплатили не из-за его ошибки, а из-за отсутствия у него оснований на пенсию по инвалидности;
- Фонд требовал принудительного возврата средств, поскольку закон предусматривает обязательный возврат переплаты.
Киевский районный суд Харькова принял решение в пользу ПФУ и обязал харьковчанина вернуть фонду 70 347 гривен "лишней" пенсии.
Суд установил, что ответчику пенсия выплачена истцом не вследствие счетной ошибки со стороны истца, а из-за нарушения со стороны ответчика, который продолжал получать пенсию по инвалидности после потери права на нее,
– решил суд.
Когда ПФУ может забрать пенсию?
- Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, могут также одновременно получать зарплату. Однако по закону пенсионер должен сообщать ПФУ об изменениях по трудоустройству. Если работа не была вовремя задекларирована, фонд может пересмотреть размер пенсионных выплат. Обнаружив переплату, пенсионеров заставят вернуть часть пенсии.
- Если лицо, которое получает пенсию за выслугу лет, устраивается на работу по специальности, которая дает право на такую пенсию, то выплаты прекращаются. Не сообщив о трудоустройстве в ПФУ, человек рано или поздно будет вынужден возвращать эту пенсию.