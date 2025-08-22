Харьковчанина обязали вернуть более 70 000 гривен Пенсионному фонду. Суд решил, что мужчина целый год получал пенсию безосновательно.

Как мужчина задолжал ПФУ 70 000 гривен?

Харьковчанин с июня 2023 по июль 2024 года получал пенсию по инвалидности, Выплаты ему осуществляли на основе заявления и медицинских документов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Смотрите также До 20% от пенсии могут забрать: что грозит работающим пенсионерам

Однако в ноябре 2024 года состоялось заседание расширенной экспертной комиссии. На основе повторной медико-социальной экспертизы она решила отменить мужчине назначенную инвалидность.

Мужчина не просто потерял право на пенсию по инвалидности, а еще и задним числом – с июня 2023 года.

То есть оказалось, что пенсию за год ему выплатили безосновательно. А переплата составила 70 347 гривен.

Что требовал Пенсионный фонд?

Пенсионный фонд потребовал от харьковчанина вернуть выплаченные средства. Когда тот отказался отдавать переплату добровольно, пенсионное управление в Харьковской области обратилось в суд.

ПФУ настаивал, что более 70 000 гривен мужчине выплатили не из-за его ошибки, а из-за отсутствия у него оснований на пенсию по инвалидности;

Фонд требовал принудительного возврата средств, поскольку закон предусматривает обязательный возврат переплаты.

Киевский районный суд Харькова принял решение в пользу ПФУ и обязал харьковчанина вернуть фонду 70 347 гривен "лишней" пенсии.

Суд установил, что ответчику пенсия выплачена истцом не вследствие счетной ошибки со стороны истца, а из-за нарушения со стороны ответчика, который продолжал получать пенсию по инвалидности после потери права на нее,

– решил суд.

Когда ПФУ может забрать пенсию?