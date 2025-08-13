Щомісяця пенсіонери в Україні отримують пенсійні виплати. Однак надходять кошти у різний період: хтось може отримати виплати вже на початку місця, а комусь доводиться чекати кілька тижнів.

Коли нараховують пенсії в Україні?

За законом пенсії в Україні виплачують у період з 4 по 25 число місяця, за який поводиться розрахунок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Втім конкретна дата, коли пенсіонер може отримати виплати, залежить від обраного способу – на банківський рахунок чи через "Укрпошту".

Якщо людина отримує пенсію через "Укрпошту", виплати проводять за затвердженим поштою графіком. Для кожного району він індивідуальний. Втім, кошти мають нарахувати не пізніше 25-го числа.

Коли пенсіонер обирає виплати через банк, то пенсія на картку зараховується за внутрішнім графіком обслуговування конкретної банківської установи. Однак зазвичай перекази надходять з 4 по 10 число місяця.

Важливо! Пенсіонери в Україні мають право подати заяву до Пенсійного фонду та змінити спосіб виплат, проте обрати конкретну дату зарахування пенсії не можна.

Як банки зараховують пенсію?

Зарахування пенсій на карткові рахунки клієнтів банки проводять відповідно встановленого графіку виплат Пенсійного фонду.

ПФУ формує реєстр пенсіонерів в електронному вигляді, де вказує суми виплат.

Потім цей реєстр отримує банк, обробляє інформацію та масово зараховує кошти на рахунки клієнтів.

Як правило, пенсійні виплати стають доступними на картці без затримок, тобто в день надходження від ПФУ.

Якщо це передбачене договором, пенсіонер отримує SMS-повідомлення або push-сповіщення про зарахування пенсії.

Як дізнатися про нарахування пенсії?

Перевірити нарахування виплат пенсіонер може онлайн за допомогою порталу електронних послуг ПФУ. Для цього необхідно:

Знайти на вебпорталі електронний кабінет користувача;

Увійти в нього, скориставшись будь-яким зручним способом авторизації – BankID або електронним цифровим підписом;

У меню зліва знайти розділ "Моя пенсія" та натиснути на нього;

У розділі з'явиться інформація про дату та суму наступної пенсійної виплати.

Варто знати! Пенсіонеру, який вперше отримує пенсію, виплати нараховують протягом 1-2 місяців з моменту ухвалення рішення про їх призначення. ПФУ має визначити дату та повідомити про це людину у документі про призначення пенсії.