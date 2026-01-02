Пенсії українців перерахують по-новому: на скільки відсотків проіндексують
- У 2026 році пенсії українців індексують з 1 березня, використовуючи спеціальний коефіцієнт, що враховує інфляцію та зростання зарплат.
- На пенсії у 2026 році закладено 1,27 трильйона гривень у бюджеті, що на 123,4 мільярда гривень більше, ніж у 2025 році.
У державному бюджеті на 2026 рік заклали збільшене фінансування пенсій українців. Для більшості пенсіонерів виплати цьогоріч зростуть завдяки індексації, проте вона буде проводитися по-новому.
Як проводитимуть індексацію пенсій?
Незмінним залишиться період підвищення пенсій. Як і щороку, індексація виплат у 2026 році відбудеться з 1 березня, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Дивіться також Нові зарплати й пенсії, бронювання від мобілізації та зростання податків: що зміниться з 1 січня
Механізм перерахунку пенсій визначає уряд. Він оприлюднить коефіцієнт індексації виплат, враховуючи дані за останні роки.
Наразі точний коефіцієнт перерахунку пенсій невідомий. Очікується, що відсоток підвищення стане відомий у лютому, після оприлюднення офіційної статистики по рівню зарплат в Україні.
При цьому Кабмін використовує спеціальну формулу для обрахунку коефіцієнта індексації. Оскільки вона покликана частково компенсувати пенсіонерам втрату купівельної спроможності через зростання споживчих цін, коефіцієнт відповідає:
- 50% показника інфляції за попередній рік;
- та 50% показника зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за останні три роки.
Зауважте! До державного бюджету 2026 року на пенсійне забезпечення українців заклали 1,27 трильйона гривень, повідомляла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Фінансування пенсій у порівнянні з 2025 роком зросте на 123,4 мільярда гривень. Ці кошти у тому числі використають на індексацію.
Як може зрости відсоток перерахунку?
Уряд поки що не поспішає прогнозувати відсоток цьогорічної індексації. Втім наразі можна підрахувати приблизно можливий відсоток перерахунку виплат, враховуючи попередні прогнози Національного банку України.
- Інфляцію НБУ у 2025 році прогнозує на рівні 9,2%.
- Динаміка зарплат українців за 3 роки може досягти 20%.
Таким чином, за приблизною оцінкою, березнева індексація може скласти 14,6%, пише OBOZ.UA.
Водночас варто врахувати, що підвищать не увесь розмір, а лише "голу" пенсію. Адже під час індексації підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, без урахування будь-яких можливих надбавок (за стаж, вік чи інших).
Окрім того, пенсіонерам, які вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх трьох років, виплату не індексуватимуть. За законом вважається, що пенсії їм призначили з урахуванням актуальних показників зарплат.
Варто знати! У 2025 році уряд встановив коефіцієнт підвищення пенсій у розмірі 1,115. У результаті приріст виплат пенсіонерів склав в середньому 9,5%. Мінімально пенсії зросли на 100 гривень, максимально – на 1 500 гривень.
Що ще потрібно знати про пенсії в Україні?
Кількість пенсіонерів в Україні за останні 10 років значно скоротилася. Якщо у 2016 році їх було понад 12 мільйонів, то станом на жовтень 2025 року – близько 10,2 мільйона. На це вплинули одразу кілька чинників: демографічна криза, повномасштабна війна, а також поступове посилення умов виходу на пенсію.
Зокрема, у 2026 році зміняться вимоги до мінімального страхового стажу для призначення пенсії за віком. Українці зможуть вийти на пенсію у 60 років за наявності щонайменше 33 років страхового стажу. Ті, хто матиме не менше 23 років стажу, отримають право на пенсію у 63 роки, а за мінімальних 15 років стажу пенсія призначатиметься з 65 років.
Водночас з 1 січня 2026 року в Україні зросте мінімальний розмір пенсії. Для пенсіонерів, які продовжують працювати, виплата збільшиться на 234 гривні та сягне 2 595 гривень. Непрацюючі пенсіонери отримають підвищення на 300 гривень – до 3 328 гривень.