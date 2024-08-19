Пенсія в Україні: як порахувати свої виплати

Сьогодні українці самостійно можуть порахувати майбутній розмір своїх пенсій. Він складається зі стажу та заплати особи.

Як порахувати майбутню пенсію

На велику пенсію не варто розраховувати для осіб, що отримують низьку зарплату, або ж ФОПам, які сплачують Єдиний внесок.

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Найпростіший спосіб порахувати свою майбутню пенсію, це скористатися "Пенсійним калькулятором". Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:

орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;

детальний протокол розрахунку.

Нагадаємо! Також майбутню пенсію можна порахувати за формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.