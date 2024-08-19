Как посчитать будущую пенсию
На большую пенсию не стоит рассчитывать для лиц, получающих низкую зарплату, или ФЛП, которые платят Единый взнос.
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Самый простой способ посчитать свою будущую пенсию, это воспользоваться "Пенсионным калькулятором". Это можно сделать в личном кабинете на веб-портале ПФУ.
В результате расчета пенсии вы узнаете о:
- ориентировочном размере пенсии по введенным данным или на основе стажа, что будет приобретено на дату наступления пенсионного возраста;
- подробный протокол расчета.
Напомним! Также будущую пенсию можно посчитать по формуле: размер средней зарплаты х индивидуальный коэффициент зарплаты х коэффициент страхового стажа = размер пенсии.