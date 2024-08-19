Як порахувати майбутню пенсію
На велику пенсію не варто розраховувати для осіб, що отримують низьку зарплату, або ж ФОПам, які сплачують Єдиний внесок.
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Найпростіший спосіб порахувати свою майбутню пенсію, це скористатися "Пенсійним калькулятором". Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.
У результаті розрахунку пенсії ви дізнаєтеся про:
- орієнтовний розмір пенсії за введеними даними або на основі стажу, що буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- детальний протокол розрахунку.
Нагадаємо! Також майбутню пенсію можна порахувати за формулою: розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.