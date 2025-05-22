Пенсія в Україні: які роки обрати для розрахунку, щоб отримувати більше

Українцям, які мають необхідний страховий стаж, пенсія розраховується виходячи з рівня заробітної плати. Однак пенсіонери можуть обрати п’ять років зі свого стажу, щоб збільшити розмір виплат.

Яка заробітна плата враховується під час розрахунку пенсій

Пенсійний фонд України під час розрахунку пенсій бере до уваги дані про заробітну плату громадянина від 1 липня 2000 року. При цьому враховуються відомості за весь період від цієї дати, передає Канал 24 з посиланням на ПФУ.

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Але є випадки, коли майбутній пенсіонер не має з 1 липня 2000 року 60 місяців страхового стажу (5 років), необхідних для розрахунку пенсії. Тоді Пенсійний фонд має право врахувати заробітну плату, яку він отримував до цієї дати. Щоправда, для цього людині доведеться подати документи, що підтверджують її стаж та доходи.

Важливо! Пенсійний фонд зберігає інформацію про доходи та страховий стаж громадян після 1 липня 2000 року. Під час призначення пенсії вона враховується автоматично.

Як обрати роки для нарахування пенсії

Пенсійний фонд може врахувати доходи майбутнього пенсіонера за період до 1 липня 2000 року навіть тоді, коли він має понад 5 років страхового стажу. Для цього людині необхідно подати оригінали документів із місця роботи, які підтверджують її заробітну плату.

Якщо підприємство закрилося, необхідно взяти довідки в архіві.

Підтвердити виплати допоможуть виплати з особових рахунків та платіжні відомості по заробітній платі.

Пенсіонер має право вибрати будь-які 5 років страхового стажу до 1 липня 2000 року для розрахунку пенсії. Перерви у трудовій діяльності не враховують Тому варто обирати роки з найвищою заробітною платою, щоб підвищити коефіцієнт розрахунку пенсії.

Як проводиться розрахунок пенсії

Щоб розрахувати пенсію, заробітну плату обчислюють за спеціальною формулою – Зп = Зс * (Ск : К), де:

Зп – заробітна плата;

Зс – середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три роки до пенсії;

Ск – сума коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць;

К – страховий стаж за ті місяці, які враховуються для визначення коефіцієнта заробітної плати.

Варто пам’ятати! Для розрахунку точної суми майбутньої пенсії необхідно звернутися до Пенсійного фонду. Спеціалісти враховують всі документи та обставини у кожному індивідуальному випадку.