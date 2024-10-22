Якою буде пенсія в Україні при мінімальній зарплаті

Пенсія в Україні залежить від кількості років страхового стажу, суми сплачених внесків, а також середньої заробітної плати за три роки перед виходом на пенсію. Відповідно, за мінімальної зарплати вона буде невисокою.

Якою буде пенсія при мінімалці

Що стосується пенсій за мінімальної зарплати, то вона становить щонайменше 40% від мінімальної зарплати за умови повного страхового стажу.

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Оскільки мінімальна зарплата наразі становить 8 000 гривень, пенсія для таких осіб не може бути меншою за 3 200 гривень. Проте уряд встановив мінімальну пенсію на рівні 3 370 гривень.

Для українців, які досягли 65 років, але не мають необхідного страхового стажу, мінімальна пенсія становить 2 725 гривень.

Зауважте! Однак, за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особи, які виходять на пенсію у пізнішому віці, мають право на підвищену пенсію.

Зараз в Україні налічується понад 10 мільйонів пенсіонерів, і близько 3 мільйонів із них отримують пенсію в розмірі 3 тисячі гривень. Це означає, що майже кожен четвертий пенсіонер отримує саме таку суму.