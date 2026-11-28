Останній місяць осені готує для частини українців не лише приємні фінансові бонуси, але й серйозні ризики для гаманця. Щоб не довелося примусово повертати власні кошти державі, варто звернути увагу на один важливий нюанс.

Чому пенсіонерам загрожують штрафи

Йдеться про своєчасне оновлення особистих даних, від яких напряму залежить розмір ваших щомісячних нарахувань. Як повідомляють представники Пенсійного фонду України, кожен громадянин має рівно 10 днів, щоб попередити державний орган про своє працевлаштування або звільнення.

Якщо ви вирішили приховати вихід на нову роботу, система все одно виявить цей факт через податкову звітність. У такому разі виникне переплата соціальних коштів, яку з вас почнуть вираховувати примусово, забираючи до 20% від майбутніх пенсій для погашення боргу перед державою.

Що зміниться для працюючих громадян у листопаді

Хоча загального автоматичного перерахунку цього місяця не передбачено, окремі категорії все ж отримають індивідуальні надбавки. Якщо після останнього перегляду справи ви встигли накопичити 24 місяці нового страхового стажу, держава зобов'язана підвищити вашу пенсію.

Тим, хто встиг подати відповідну заяву до 15 жовтня включно, оновлені суми надійдуть вже за жовтень. Якщо ж ви принесли документи пізніше, підвищені виплати почнуть нараховувати лише з 1 листопада.

Натомість після офіційного звільнення ви отримуєте право на додаткові соціальні гарантії, наприклад, виплати на утримання дітей, які не призначають працюючим особам.

Кому автоматично нарахують вікові бонуси

У листопаді продовжує діяти програма щомісячних вікових доплат, для отримання яких не потрібно оббивати пороги установ.

Громадянам, яким виповнилося від 70 до 74 років, додадуть до 300 гривень, від 75 до 79 років – до 456 гривень, а довгожителі від 80 років отримають до 570 гривень.

Головна умова для нарахування цих коштів – ваша загальна пенсія не повинна перевищувати 10 340,35 гривні.

Окрема увага приділяється пенсіонерам, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Їм необхідно терміново перевірити, яка саме адреса вказана у пенсійній справі, і за потреби подати заяву про переведення виплат за фактичним місцем проживання через найближчий сервісний центр або онлайн-портал ПФУ.

Які рішення щодо перевірок та доплат ухвалювали раніше

Жорсткий моніторинг даних триває в Україні не перший місяць. Як вже повідомлялося, ПФУ активно звіряє інформацію через систему "Трембіта" з реєстрами податкової та МВС.

Крім того, вітчизняна система передбачає цілу низку інших фінансових бонусів. Наприклад, непрацюючі громадяни, які самостійно утримують неповнолітніх дітей, можуть щомісяця отримувати по 150 гривень на кожну дитину, про що ми писали раніше.