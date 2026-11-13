Підвищення пенсії після 65 років буде: скільки донарахують українцям

Кому гарантовано підвищать щомісячні нарахування

Одразу після досягнення 65-річного віку українці можуть розраховувати на базову суму в розмірі 4213 гривень. Якщо ваша розрахована виплата виявилася меншою, Пенсійний фонд України самостійно покриє цю різницю, про що йдеться в офіційному повідомленні відомства.

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Щоб гроші гарантовано надійшли на банківську картку, одного лише віку недостатньо. Головний критерій – людина має остаточно припинити трудову діяльність та не провадити бізнес, за який сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Крім того, закон вимагає наявності повного страхового стажу. Для чоловіків цей показник становить не менше 35 років офіційної роботи, а для жінок – від 30 років. Також виплата має бути призначена виключно за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Що відомо про інші вікові бонуси та передісторію

Окрім базової гарантії, в Україні діє система додаткових вікових надбавок, які нараховуються автоматично. Як нагадує Пенсійний фонд, громадяни віком від 70 до 74 років отримують по 300 гривень щомісяця, від 75 до 79 років – 456 гривень, а після 80 років ця сума зростає до 570 гривень.

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Проте тут є важливий нюанс, який часто стає неприємним сюрпризом. Повну суму такого бонусу виплачують лише за умови, що загальний розмір вашої пенсії не перевищує жорстку межу у 10 340 гривень. Якщо ж ваші доходи наближаються до цього максимуму, доплату пропорційно уріжуть.

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Водночас кожен додатковий відпрацьований рік понад норму стажу оцінюється в 1% від базової пенсії, що дозволяє українцям додатково захистити свій гаманець.