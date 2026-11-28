Почему пенсионерам грозят штрафы

Речь идет о своевременном обновлении личных данных, от которых напрямую зависит размер ваших ежемесячных начислений. Как сообщают представители Пенсионного фонда Украины, у каждого гражданина есть ровно 10 дней, чтобы уведомить государственный орган о своем трудоустройстве или увольнении.

Adv

Если вы решили скрыть уход на новую работу, система все равно выявит этот факт через налоговую отчетность. В таком случае возникнет переплата социальных средств, которую с вас начнут вычитать принудительно, удерживая до 20% от будущих пенсий для погашения долга перед государством.

Что изменится для работающих граждан в ноябре

Хотя общего автоматического перерасчета в этом месяце не предусмотрено, отдельные категории все же получат индивидуальные надбавки. Если после последнего пересмотра дела вы успели накопить 24 месяца нового страхового стажа, государство обязано повысить вашу пенсию.

Реклама

Тем, кто успел подать соответствующее заявление до 15 октября включительно, обновленные суммы поступят уже за октябрь. Если же вы подали документы позже, повышенные выплаты начнут начисляться только с 1 ноября.

Зато после официального увольнения вы получаете право на дополнительные социальные гарантии, например, выплаты на содержание детей, которые не назначаются работающим лицам.

Кому автоматически начислят возрастные надбавки

В ноябре продолжает действовать программа ежемесячных возрастных доплат, для получения которых не нужно обходить учреждения.

Гражданам, которым исполнилось от 70 до 74 лет, добавят до 300 гривен, от 75 до 79 лет – до 456 гривен, а долгожители от 80 лет получат до 570 гривен.

Главное условие для начисления этих средств – ваша общая пенсия не должна превышать 10 340,35 гривен.

Особое внимание уделяется пенсионерам, выехавшим с временно оккупированных территорий. Им необходимо срочно проверить, какой именно адрес указан в пенсионном деле, и при необходимости подать заявление о переводе выплат по фактическому месту жительства через ближайший сервисный центр или онлайн-портал ПФУ.

Реклама

Что решения относительно проверок и доплат принимались ранее

Жесткий мониторинг данных продолжается в Украине уже не первый месяц. Как уже сообщалось, ПФУ активно сверяет информацию через систему "Трембита" с реестрами налоговой службы и МВД.

Кроме того, отечественная система предусматривает целый ряд других финансовых бонусов. Например, неработающие граждане, самостоятельно содержащие несовершеннолетних детей, могут ежемесячно получать по 150 гривен на каждого ребенка, о чем мы как уже писали ранее.