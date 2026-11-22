Що змінилося та кому нарахують додаткові гроші

У 2026 році українські пенсіонери мають законне право на вісім видів фінансових надбавок, які допомагають пом'якшити удар від зростання цін. Одні бонуси надходять на картки без жодних зусиль, а за іншими доведеться йти з документами, про що пише Пенсійний фонд України.

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Непрацюючі громадяни, які самостійно утримують неповнолітніх дітей, можуть щомісяця отримувати по 150 гривень на кожну дитину.

Зверніть увагу! Для військових пенсіонерів ця сума значно вища і становить 50% прожиткового мінімуму – 1 297,50 гривні у 2026 році.

Щоб гроші почали надходити, необхідно подати заяву до ПФУ, додавши паспорт, код та документи на дитину.

Окрема суттєва допомога передбачена для самотніх людей віком від 80 років, які за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду. Держава доплачує їм 40% прожиткового мінімуму, що зараз дорівнює 1 038 гривень. Для оформлення знадобиться відповідний висновок медичної комісії.

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Кому доплатять за стаж, гори та особливий статус

Українці, які працювали довше встановленої норми, отримують фінансовий бонус за кожен додатковий рік страхового стажу. У 2026 році кожен такий рік оцінюється приблизно у 25,96 гривні, а з наступного року ця сума може зрости.

Також пенсію можна збільшити на 20%, якщо ви постійно проживаєте або працюєте в населених пунктах зі статусом гірських. Це право поширюється навіть на внутрішньо переміщених осіб. ʼ

Крім того, додаткові виплати гарантовані ветеранам війни та громадянам з особливими заслугами перед Україною, проте конкретний розмір розраховується індивідуально.

Які бонуси держава призначає автоматично

Найпоширенішим видом підтримки залишаються вікові надбавки, які система ПФУ нараховує самостійно без жодних заяв. Щойно людині виповнюється 70 років, їй додають до 300 гривень, з 75 років сума зростає до 456 гривень, а після 80-річного ювілею довгожителі отримують до 570 гривень щомісяця.

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Проте тут діє жорсткий фінансовий ліміт. Якщо ваша загальна пенсія з усіма індексаціями перевищує 10 340,35 гривні, вікова компенсація просто не призначається, або ж виплачується лише в межах різниці до цієї суми.

Що відомо про передісторію виплат та інші бонуси

Як вже повідомлялося раніше, українська пенсійна система має розгалужену мережу вузькопрофільних доплат, які регулярно оновлюються. Наприклад, як ми писали раніше, багатодітні матері, які виховали щонайменше п'ятьох дітей до шестирічного віку, мають законне право на спеціальну надбавку.

Важливо! Залежно від кількості дітей, такі виплати коливаються від 908 до 1 038 гривень на місяць.

Водночас деякі програми згортаються. Зокрема, статус "Почесний донор України" раніше гарантував доплату в розмірі 321 гривні, але з 26 січня 2026 року ця норма втратила чинність для нових донорів. Ті ж, хто встиг оформити статус до цієї дати, продовжать отримувати свої законні кошти, захистивши власні заощадження.